Президент Зеленский ответил, верит ли сейчас в переговоры с Путиным

Диктатор из РФ Владимир Путин может заблокировать любые соглашения в рамках возможных переговоров по военному вторжению в Украину. Об уверенности в таких действиях кремлевского диктатора заявил украинский лидер Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Россию не интересует дипломатический путь. Были переговоры в Ватикане, Турция тоже пыталась, но результат всегда один и тот же: никому не удалось, не потому, что лидеры слабы, а потому, что конец войны против желания Путина, — отметил президент. — Путин решил двигаться вперед, любое соглашение будет заблокировано Путиным".

Как утверждает Владимир Зеленский, достаточно посмотреть на так называемое "зерновое" соглашение.

По словам президента Украины, он не увидел никаких проблесков надежды на возможность дипломатии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что действительно ли Украину подталкивают к переговорам с РФ . На фоне некоторого снижения поддержки Украины (и военной, и финансовой) со стороны США и Европы (по внутриполитическим и другим мотивам) громче становятся голоса о необходимости переговоров. Появился в этом голос министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Он считает, что есть предпосылки, чтобы весной мог начаться диалог Украины с РФ. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вообще призвал Украину и Россию к началу мирных переговоров едва ли не здесь и сейчас. Россия готовности к конструктивным переговорам очевидно не показывает. Впрочем, как и Украина, подчеркивающая, что россияне хотят заморозить войну, а не прекратить ее на условиях справедливого мира.

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов выразил опасения, которые высказываются в Украине по отношению к нашим союзникам – это проявление мнительности. Он не сомневается, что все представители как англосаксонского, так и романского (Италия, Франция, Испания, ряд других стран) мира прекрасного понимают, что временная приостановка боевых действий обязательно приведет ко второму раунду. Более жесткого. И никто из них этого не желает.

