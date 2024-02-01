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Президент Зеленский отреагировал на решение ЕС о выделении Украине 50 млрд евро

Финансовая поддержка Украины не менее важна, чем военная, так отреагировал президент Владимир Зеленский на выделение странами ЕС помощи. Слова благодарности он написал в Твиттере, сообщают "Комментарии»

сегодня, 14:27
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский выразил благодарность главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Европейского Союза за создание Фонда для Украины в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Президент Зеленский отреагировал на решение ЕС о выделении Украине 50 млрд евро

Важно, что помощь поддержали все страны ЕС

Глава Украины подчеркнул, важно то, что решение о выделении помощи приняли все 27 лидеров. А это, по мнению Владимира Зеленского, "доказывает мощное единство ЕС.

Президент добавил, что для Украины финансовая поддержка не менее важна, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.

"Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию",
– отметил глава государства.

Напомним, как писали "Комментарии", премьер Польши Дональд Туск заявлял, что в Европе не устали от Украины , а устали от политики главы правительства Венгрии Виктора Орбана, блокирующего помощь Киеву. Подобные действия, по мнению Туска, угрожают безопасности ЕС.

"Комментарии" писали, что лидеры Европейского Союза во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility. Как сообщил Шарль Мишель, такой шаг обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. Он добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины.

Кроме того, "Комментарии" писали, что в середине декабря 2023 года лидеры ЕС собирались на саммит, во время которого они одобрили начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Они рассматривали выделение Киеву 50 млрд евро на 4 года в рамках программы Ukraine Facility. Впрочем, по поводу финансирования положительного решения достичь не удалось из-за вето Венгрии. Европейские лидеры решили перенести этот вопрос на 1 февраля 2024 года.




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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa
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