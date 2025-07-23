Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что предложит Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом на протесты в Украине и обеспечит силу системе правопорядка. Об этом президент сообщил в видеообращении.
Президент Зеленский отреагировал на протесты в Украине: какое решение было принято
По его словам, было много совещаний с чиновниками, с представителями правоохранительных органов. Очень подробно говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины – каждый дал свои аргументы.
"Важно, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит, справедливости в Украине.
Мы договорились, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине. Конечно, все услышали, что говорят люди на днях – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что следует изменить и что должно быть активизировано", – подчеркнул президент.
Он отметил, что предложенным законопроектом все нормы для независимости антикоррупционных институций будут учтены.
Он добавил, что сегодня подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.
Нардеп Алексей Гончаренко уже прокомментировал эту новость и заявил, что Рада будет собираться срочно голосовать за новый законопроект по НАБУ и САП от президента ориентировочно на следующей неделе, поскольку ВРУ ушла на каникулы до 20 августа.
Напомним, портал "Комментарии" писал , о чем предупредили в ГУР украинцев.