Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что предложит Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом на протесты в Украине и обеспечит силу системе правопорядка. Об этом президент сообщил в видеообращении.

Президент Зеленский отреагировал на протесты в Украине: какое решение было принято

По его словам, было много совещаний с чиновниками, с представителями правоохранительных органов. Очень подробно говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины – каждый дал свои аргументы.

"Важно, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит, справедливости в Украине. Мы договорились, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине. Конечно, все услышали, что говорят люди на днях – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что следует изменить и что должно быть активизировано", – подчеркнул президент.

Он отметил, что предложенным законопроектом все нормы для независимости антикоррупционных институций будут учтены.

"И очень ожидаю от нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодня подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

" Ожидаю правительства в течение месяца результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины. И также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям. Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает ", – отметил Владимир Зеленский.

Нардеп Алексей Гончаренко уже прокомментировал эту новость и заявил, что Рада будет собираться срочно голосовать за новый законопроект по НАБУ и САП от президента ориентировочно на следующей неделе, поскольку ВРУ ушла на каникулы до 20 августа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , о чем предупредили в ГУР украинцев.