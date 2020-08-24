Президент Украины встретился с министром иностранных дел Германии: результаты переговоров

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Германии Гайко Маасом. О результатах переговоров сообщает Офис Президента Украины.

Главной темой разговора стала подготовка к встрече лидеров нормандской четверки уже в сентябре этого года.

Фото: Офис Президента

"Чтобы у нас получилось провести в ближайшее время, как можно скорее, встречу в нормандской формате - все подготовить и действительно продвигаться вперед. Сейчас действительно есть ощущение, что команды работают неплохо. Как бы там ни было, но 29 дней нет боевых смертей и ранений. Я считаю, что это наша большая общая победа", - отметил Владимир Зеленский.

Гайко Маас в свою очередь заверил, что Германия и впредь будет прилагать все усилия для достижения успеха в мирном процессе.

Украинский президент и представитель немецкого МИД отметили сходство позиций своих стран о событиях в Беларуси. Владимир Зеленский выразил поддержку руководству Германии и Франции в продвижении идеи посредничестве ЕС с целью урегулирования политического кризису в этой стране.

Гайко Маас подтвердил позицию Германии в отношении курса Украины на европейскую и евроатлантической интеграции. При этом он согласился с необходимостью сохранения санкций стран ЕС в отношении России к устранению их причин - деоккупации Автономной Республики Крым и окончания боевых действий на Донбассе.

Стороны отметили, что настроены на сотрудничество в связи с предоставлением Украине статуса Партнера с расширенными возможностями НАТО.

Ранее "Комментарии" рассказали , что заявил Зеленский в поздравлении по случаю Дня Независимости.

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