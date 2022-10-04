Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом

Украинский президент провел очередной важный разговор с американским коллегой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт президента Украины.

Владимир Зеленский провел беседу с президентом США Джо Байденом. Фото из открытых источников

Во время разговора украинский лидер был благодарен Джо Байдену за поддержку и солидарность с Украиной. Отдельно Владимир Зеленский выделил последние два транша военной помощи Украине, общая сумма которых составляет более 1 млрд долларов. Кроме того, Зеленский отметил и принятие Конгрессом США выделения 12,4 млрд долларов для Украины.

Президент Украины одобряет позицию Байдена, осудившего и не признавшего референдумы и акты аннексии Российской Федерацией украинских территорий.

Сам же Зеленский назвал эти документы хламом.

"Они ничтожны и не изменяют реальности. Территориальная целостность Украины будет восстановлена", – заявил президент Украины в телефонном звонке с Джо Байденом.

Владимир Зеленский рассказал коллеге о последних достижениях на фронте и удачных контрнаступлениях на юге Украины.

Кроме того, президенты обсудили недавно освобожденных из плена граждан Украины и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об обмене военнопленными между Украиной и Российской Федерацией. Тогда было с украинской стороны отдано 55 российских военных и кума Путина Медведчука. Россия же отдала 200 украинских героев, защищавших Мариуполь. Также Украина смогла договориться об освобождении пятерых лидеров "Азовстали", которые останутся до конца войны в Турции. Кроме того, удалось договориться о возвращении на родину 10 иностранцев.

Ранее "Комментарии" сообщали об утверждении для Украины американским Конгрессом более 12 млрд долларов.

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