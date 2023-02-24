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Президент Украины ответил, будет ли мирные переговоры с Путиным

Украинский лидер ответил на вопрос о мирных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

сегодня, 19:09
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский дает большое интервью перед мировыми журналистами подводя итоги года войны. В ходе пресс-конференции Зеленского спросили о возможности переговоров с Путиным.

Президент Украины ответил, будет ли мирные переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

После многих вопросов от мировых медиа очередь дошла до турецкого репортера. Журналист спросил Владимира Зеленского, согласен ли он пойти на мирные переговоры с Путиным при посредничестве турецкого президента Реджепа Эрдогана.


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"Я этого не принимаю", – сказал президент Украины.

Украинский лидер отметил, что обращался к президенту Турции, чтобы предотвратить войну с Россией.

"Эрдоган знает мою точку зрения. Мы обсуждали это перед войной. Я сказал ему посадить Путина за стол переговоров. Мы должны предотвратить полномасштабную войну. Но Эрдоган не смог этого сделать. Не только он — он мощный — но он не в состоянии этого сделать" , – ответил президент Украины.

В конце ответа Владимир Зеленский объяснил, почему не будет вести переговоры с президентом России.

"Там не с кем говорить", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о самом ужасном моменте войны в Украине. По словам украинского лидера, это была деоккупированная Буча, где нашли тела сотен украинцев, замученных российской армией.

Также "Комментарии" писали, что известно количество военной техники, которое захватила Украина за год войны с Россией. На основе открытых источников общее количество захваченной техники составляет более 2,7 тыс. единиц, среди которых танки, БМП, артиллерийские установки и другое.



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