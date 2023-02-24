Президент Украины ответил, будет ли мирные переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дает большое интервью перед мировыми журналистами подводя итоги года войны. В ходе пресс-конференции Зеленского спросили о возможности переговоров с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

После многих вопросов от мировых медиа очередь дошла до турецкого репортера. Журналист спросил Владимира Зеленского, согласен ли он пойти на мирные переговоры с Путиным при посредничестве турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я этого не принимаю", – сказал президент Украины.

Украинский лидер отметил, что обращался к президенту Турции, чтобы предотвратить войну с Россией.

"Эрдоган знает мою точку зрения. Мы обсуждали это перед войной. Я сказал ему посадить Путина за стол переговоров. Мы должны предотвратить полномасштабную войну. Но Эрдоган не смог этого сделать. Не только он — он мощный — но он не в состоянии этого сделать" , – ответил президент Украины.

В конце ответа Владимир Зеленский объяснил, почему не будет вести переговоры с президентом России.

"Там не с кем говорить", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о самом ужасном моменте войны в Украине. По словам украинского лидера, это была деоккупированная Буча, где нашли тела сотен украинцев, замученных российской армией.

Также "Комментарии" писали, что известно количество военной техники, которое захватила Украина за год войны с Россией. На основе открытых источников общее количество захваченной техники составляет более 2,7 тыс. единиц, среди которых танки, БМП, артиллерийские установки и другое.