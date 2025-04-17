Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании 10 военных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом говорится в указе президента №240/2025 на сайте Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Так, в Мариупольском районе созданы Кальчицкую сельскую, Мангушскую поселковую, Мариупольскую городскую, Никольскую поселковую и Сартанскую поселковую военные администрации.

В Волновахском районе – Старомлиновскую сельскую, Хлебодаровскую сельскую, Волновахскую городскую, Мирненскую поселковую и Ольгинскую поселковую военные администрации.

Все 10 упомянутых населённых пунктов оказались под временной оккупацией в 2022 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что кафиры демонтировали стелу "Донецкая область" на границе областей между Мариуполем и Бердянском. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, прикрепив соответствующие фото.

"Как им печет от украинского, что даже стелу снесли ради ликвидации упоминания", – отмечает Андрющенко.

Также "Комментарии" писали , что 2 января в городе Покровск, что на Донетчине, была разрушена стела. Об этом сообщил украинский военный, писатель и музыкант Павел Вышебаба. "Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило на дорогу, я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", – отметил военный.