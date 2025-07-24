Президент подал в Раду законопроект: какое важное условие для правоохранителей озвучил

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что уже сегодня есть в Верховной Раде Украины новый законопроект по защите независимости правоохранительных и антикоррупционных органов.

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"Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, предохраняющие от различных злоупотреблений", – подчеркнул президент.

По его словам, текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП. Много предложений было от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Президент поручил чиновникам представить законопроект всем иностранным партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности.

"Конечно важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые небезразличны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины. Благодарю вас! Слава Украине!" – добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая, которая в составе других нардепов голосовала за законопроект №12414 против независимости НАБУ и САП, объявила, что придет сегодня на митинги. Однако свой жест нардепка объяснила не поддержкой протестующих, а собственным протестом.