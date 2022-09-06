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Президент намекнул, что россияне скоро получат «сюрприз» не только на Херсонщине

Деталей операций президент не озвучил

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине продолжается полномасштабная война, но при этом украинские воины уже переходят от обороны к контрнаступлению. Все внимание приковано к Херсонской области, где ежедневно наносятся массированные прицельные удары по военным целям врага, ВСУ постепенно усиливают давление на противника и продвигаются вперед, но это не единственное направление, где украинская армия наступает, постепенно освобождая наши территории. Как передает портал "Комментарии", об этом во время своего интервью каналу ABC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент намекнул, что россияне скоро получат «сюрприз» не только на Херсонщине

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

При этом глава государства не стал раскрывать подробности, где россиянам стоит ждать удара от украинских военных.

Отвечая на вопрос, почему было принято решение, сначала освободить Херсонскую область, президент отметил, что он бы не хотел говорить, что ВСУ наступают лишь на Херсонщине. Украинские воины могут продвигаться и на других направлениях или на другом направлении. Но подробности пока раскрывать рано.

"Я не скажу, что это лишь контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления — во множественном числе — и мы должны двигаться вперед", — сказал президент.

Президент уточнил, что ограниченное количество информации о контрнаступлении ВСУ поможет преподнести России "сюрприз" в лучшем виде.

Напомним, что 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

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Источник: https://abcnews.go.com/International/exclusive-zelenskyy-hints-david-muir-plural-ukrainian-counteroffensives/story?id=89341935&fbclid=IwAR3JrkXNeN5ZX545TxGufg1iPPpvmhckpvgbKBhCHji96YYVunhssAZuQRM
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