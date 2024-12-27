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Предупредил мир: Зеленский сделал заявление о крушении азербайджанского самолета в Казахстане

Зеленский обратил внимание, что сейчас появляется все больше деталей крушения рейса "Азербайджанских авиалиний"

27 декабря 2024, 19:17
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Лиля Воробьева

Факты, поступающие с места крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, свидетельствуют о возможной причастности России к трагедии. Виновные должны быть привлечены к ответственности.

Предупредил мир: Зеленский сделал заявление о крушении азербайджанского самолета в Казахстане

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении на платформе Х

Зеленский подчеркнул, что появляется все большее количество деталей инцидента. Он выразил искренние соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу, подчеркнув важность каждой человеческой жизни и необходимость тщательного расследования каждой потери для установления истины.

"Фотографии и видеоматериалы с места крушения ясно указывают на ответственность России за эту трагедию", — отметил глава государства.

Президент также предостерег, что если Россия будет продолжать распространять фейки, подобно случаю катастрофы рейса МН17, международное сообщество должно объединить усилия, чтобы добиться установления правды и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские лжецы запутались в версиях , а в Баку назвали причину крушения. Авиакомпания Azerbaijan Airlines официально заявила, что перед тем, как их пассажирский самолет подвергся авиакатастрофе в Актау (Казахстан), он подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству". В компании не уточнили, какое вмешательство могло стать причиной падения лайнера. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже указывают на применение вооружения, тип которого теперь предстоит установить.

Набиев отмечает, что выжившие пострадавшие пассажиры и бортпроводники рассказали, что услышали взрыв, находясь над Грозным. В результате один из бортпроводников получил ранение руки, а на кадрах из соцсетей видно, что одна из пассажирок тоже получила травмы руки и ноги. Министр напомнил, что на крыле самолета обнаружены отверстия, а внутри воздушного судна зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы от обломков.



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Источник: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1872678422033420748
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