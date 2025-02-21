Представитель Трампа после визита в Украину сделал первое заявление: как назвал Зеленского

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог сделал первый пост в соцсети Х, и сообщил о первых результатах поездки в Украину.

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Длинный и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и положительные дискуссии с Владимиром Зеленским, боевым и отважным лидером нации в состоянии войны и его талантливой командой по национальной безопасности", — написал в соцсети Х спецпредставитель Трампа по Украине и России.

Келлог опубликовал ответный твит на пост президента Зеленского, в котором он говорил о встрече с Келлогом.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский заявил после разговора со спецпосланником президента США Китом Келлогом, что эта встреча "восстанавливает надежду". Как сообщает портал "Комментарии", свое заявление Владимир Зеленский сделал во время видеообращения к украинскому народу.

"Генерал Келлог — встреча, которая восстанавливает надежду, нам нужны сильные соглашения с Америкой — действительно работающие соглашения. Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат", — отметил президент.

Он проинформировал, что обсудил с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленных, удерживаемых Россией. А также необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась и россияне не ломали жизнь. Владимир Зеленский подчеркнул, что мир нужен всем: Украине, Европе, Америке – всем в мире.