Предлагал должность: Комаровский рассказал, как дважды отказывал Зеленскому

Известный доктор Евгений Комаровский дважды отказывал действующему главе государстве Владимиру Зеленскому — впервые, когда президент предложил ему должность главы Министерства здравоохранения, в затем — мандат депутата от "Слуги народа". Об этом медик рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

Врач рассказал, что Зеленским звонил ему с предложением стать министром. Отвечая на вопрос, почему не пошел во власть с действующим президентом Украины, Комаровский ответил:

" Я сказал, что организация здравоохранения — это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине — медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему",- сказал педиатр, добавив, что его отношения с Зеленским являются дружескими.

Кроме того, по словам врача, шестой президент Украины выступил с предложением выдвинуть доктору кандидатуру в нардепы. Однако, по утверрждению Евгения Комаровского, они с Зеленским "сошлись на должности внештатного советника".

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что по мнению Евгений Комаровского, газовый кризис и повышение стоимости газа может оказать положительное влияние на сокращении осложнений после респираторных заболеваний. Специалист высказал мнение, что осложнения после ОРВИ можно не допустить, если в помещениях будет прохлада. В свою очередь Комаровский отметил, что такие болезни, как бронхит или воспаление легких чаще всего появляются, когда человек находится в помещении с сухим климатом.

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