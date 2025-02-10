Потап высказался о Зеленском: с кем сравнил

Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) заявил, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и считает его лидером нации. Но если нацию перестанет устраивать президент, то "укранский народ разберется" и поменяет ситуацию, как уже не раз случалось. Об этом артист рассказал в интервью осудившему войну в Украине российскому журналисту Юрию Дудю.

Потап и Зеленский давно знакомы, а вот сейчас судьба их немного разбросала. Фото: Вечерний Квартал

Потап подсчитал, что знаком с украинским лидером уже около 15 лет. Они вместе работали в шоу-бизнесе. Зеленский, по оценке продюсера, был лидером рынка, при этом "крутым и приятным конкурентом" в бизнес-поле и настоящим творческим лидером.

Нынешнего Зеленского Потап сравнил с тигром, который сражается за Украину.

"Теперь он лидер нации, избранный президент, который рубится как тигр за Украину на международной арене. А мне как никому известно, что такое международная арена. Как здесь сложно даже в бизнесе, не то, что на политической арене", – сказал продюсер.

Когда Дудь поинтересовался, есть ли у Потапа Зеленскому вопросы на третий год войны, продюсер ответил: "Я их не задам", Он подчеркнул, что поддерживает сейчас главу государства, как поддержал бы любого другого президента страны, а также призвал украинцев "поддерживать друг друга".

"Он очень трудоспособный человек и он верит в то, что он делает. Он искренне борется за Украину. Он президент, избранный народом, и он президент воюющей страны. Поэтому только поддержка", — заявил артист.

В то же время, по его словам, если украинский народ перестанет устраивать президент и ситуация в стране, то люди смогут выйти и заявить об этом.

"Украинский народ разберется. Когда ему что-то не нравится, он меняет ситуацию. Это не так, как в России и Беларуси. Мы свободолюбивая нация", — заключил Потап.

Как писал портал "Комментарии", Потап в интервью Дудю заявил, что после войны намерен вернуться в Украину. Он также выразил собственное видение того, каким должно быть завершение войны. Артист подчеркнул, что стремится к справедливости для страны, где родился, вырос и достиг первых успехов (речь об Украине). По его словам, восстановление справедливости должно стать ответственностью агрессора, и только после этого, через значительный промежуток времени, можно будет говорить об относительно безопасном мире.

"Я очень хочу, чтобы был справедливый мир. Я бы очень хотел. История показала, что найти общий язык могут практически все. И в качестве примера можно последовать послевоенной Германии — такие примеры есть в истории. Но мне бы очень хотелось, чтобы Россия выполнила три пункта по Украине", — отметил Потап.

По его словам, сначала Россия должна признать свою вину, а еще лучше покаяться. Далее она должна вернуть все оккупированные территории. И после этого, по мнению Потапа, РФ должна выплачивать Украине репарации в течение длительного времени репарации.