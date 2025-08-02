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После разговора с руководителями НАБУ и САП Зеленский рассказал, кого поймали на взятке

Владимир Зеленский подчеркнул, что может быть только нулевая терпимость к коррупции

2 августа 2025, 17:12
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении в получении взятки народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский сам сообщил у себя в Facebook.

После разговора с руководителями НАБУ и САП Зеленский рассказал, кого поймали на взятке

Владимир Зеленский с руководителями НАБУ и САП. Фото: Телеграмм Владимира Зеленского

"Доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Были разоблачены в получении взятки один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу", – отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что "может быть только нулевая терпимость к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор".

Он также заявил, что "антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией".

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада конституционным большинством поддержала президентский проект закона №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. "За" отдали свои голоса 331 народный депутат. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский уже подписали закон об усилении полномочий НАБУ и САП. Что стало главным катализатором того, что власти решили вернуть независимость НАБУ и САП? Какие будут последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – скандал с пленками Миндича и история вокруг НАБУ и САП: уйдет ли Зеленский с должности.




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Источник: https://www.facebook.com/zelenskyy.official/posts/pfbid02eSGPzzUwtD4nV2P2vEw6xmYj5wnSeFzdgcDEiHBSKhifrcKBQoZwYVM9ac9EjLfFl
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