Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины

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Елизавета Черных
Во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие категории населения страны не имеют права отказаться от вакцины против коронавируса. При этом пока что вакцинация является добровольной.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Глава государства также отметил, что исключением могут стать украинцы с аллергией, которым по объективным причинам будет невозможно привиться.
Во время форума Владимир Зеленский также ответил на вопрос о том, как будет регулироваться процесс вакцинации населения. По мнению гаранта, данную программу должен разработать Кабинет министров Украины.
Глава государства также отметил, что будет вакцинироваться в обязательном порядке и готов лично продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость прививания против коронавирусного заболевания.
Напомним, что совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса. Многие люди на сегодняшний день еще не готовы делать прививки из-за своих сомнений в эффективности вакцины. Доктор Евгений Дубровский рассказал, кому вообще не нужна будет вакцинация.
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что на территории временно оккупированной Луганской области отмечают первые случаи отказа вакцинироваться против коронавирусного заболевания российским препаратом "Спутник V".
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