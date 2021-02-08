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Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины

Исключением могут стать украинцы с аллергией

сегодня, 12:02
Автор:

Елизавета Черных

Во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие категории населения страны не имеют права отказаться от вакцины против коронавируса. При этом пока что вакцинация является добровольной. 

Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Пока добровольно... Я считаю, что все люди, которые работают на государство и  имеющие постоянные контакты, не имеют права отказаться от вакцинации", — сказал Зеленский. 

Глава государства также отметил, что исключением могут стать украинцы с аллергией, которым по объективным причинам будет невозможно привиться. 

Во время форума Владимир Зеленский также ответил на вопрос о том, как будет регулироваться процесс вакцинации населения. По мнению гаранта, данную программу должен разработать Кабинет министров Украины. 

"Я считаю, что это правильно (разработать список профессий, — ред.)", — сказал президент. 

Глава государства также отметил, что будет вакцинироваться в обязательном порядке и готов лично продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость прививания против коронавирусного заболевания. 

Напомним, что совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса. Многие люди на сегодняшний день еще не готовы делать прививки из-за своих сомнений в эффективности вакцины. Доктор Евгений Дубровский рассказал, кому вообще не нужна будет вакцинация.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что на территории временно оккупированной Луганской области отмечают первые случаи отказа вакцинироваться против коронавирусного заболевания российским препаратом "Спутник V".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1Fmn8JgMelvp_F_cZrX7dqy5iOqaaObLX6jAh8ojmmnPxS2VqTZCnbMzo&v=GG1qF0Qg7kA&feature=youtu.be
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