Поедет ли Зеленский на похороны Папы Римского: в Офисе президента ответили

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к поездке в Ватикан на церемонию похорон Папы Римского Франциска. В Киеве ожидают окончательное подтверждение даты захоронения, чтобы согласовать визит президента.
Папа Римский и Владимир Зеленский
В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский планирует визит в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска.
Сразу после этого Ватикан опубликовали заявление, что похороны Папы Римского Франциска пройдут 26 апреля в базилике Святого Петра.
Кроме Владимира Зеленского, визит на похороны понтифика подтвердил президент США Дональд Трамп. Также ожидается, что на церемонию прибудут десятки мировых лидеров, включая Европу, Латинскую Америку и другие страны.
21 апреля Папа Римский Франциск скончался от инсульта и последующей необратимой сердечной недостаточности. В феврале он был госпитализирован с бронхитом, который впоследствии осложнился пневмонией. После выписки из больницы состояние Папы оставалось нестабильным, и в последние недели его участие в публичных мероприятиях было ограничено. Пасхальную мессу за него провели другие представители духовенства.
Франциск вошел в историю как 266 Папа Римский, первый Папа из Латинской Америки и первый иезуит на Святом престоле.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский священник увидел божий знак в смерти Папы Римского.
Также "Комментарии" писали о реакции Зеленского на смерть Папы Римского.
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