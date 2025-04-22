Поедет ли Зеленский на похороны Папы Римского: в Офисе президента ответили

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к поездке в Ватикан на церемонию похорон Папы Римского Франциска. В Киеве ожидают окончательное подтверждение даты захоронения, чтобы согласовать визит президента.

Папа Римский и Владимир Зеленский

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский планирует визит в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска.

"В Офисе президента Украины ожидают дату захоронения Папы Римского Франциска, и готовят визит президента Украины Владимира Зеленского на прощание с Папой в Рим", — сообщил источник в Офисе президента агентству "Интерфакс-Украина".

Сразу после этого Ватикан опубликовали заявление, что похороны Папы Римского Франциска пройдут 26 апреля в базилике Святого Петра.

Кроме Владимира Зеленского, визит на похороны понтифика подтвердил президент США Дональд Трамп. Также ожидается, что на церемонию прибудут десятки мировых лидеров, включая Европу, Латинскую Америку и другие страны.

21 апреля Папа Римский Франциск скончался от инсульта и последующей необратимой сердечной недостаточности. В феврале он был госпитализирован с бронхитом, который впоследствии осложнился пневмонией. После выписки из больницы состояние Папы оставалось нестабильным, и в последние недели его участие в публичных мероприятиях было ограничено. Пасхальную мессу за него провели другие представители духовенства.

Франциск вошел в историю как 266 Папа Римский, первый Папа из Латинской Америки и первый иезуит на Святом престоле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский священник увидел божий знак в смерти Папы Римского.

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