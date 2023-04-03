logo

BTC/USD

27969.27

ETH/USD

1800.04

LTC/USD

92.09

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент "Подвал и ведро": Зеленский передал Путину новое пожелание
commentss НОВОСТИ Все новости

"Подвал и ведро": Зеленский передал Путину новое пожелание

Зеленский был поражен жестокостью россиян

сегодня, 18:38
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил село Ягодное в Черниговской области. Там российские оккупанты держали 370 местных жителей в тесном подвале. Следовательно, глава государства после увиденного и услышанного пожелал российскому президенту Владимиру Путину провести свои последние дни в таком же подвале с ведром вместо туалета.

"Подвал и ведро": Зеленский передал Путину новое пожелание

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он сказал в ходе общения с местными жителями.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Владимир Зеленский подчеркнул, что до российского вторжения в селе Ягодное проживало 400 человек, а 370 жителей российские оккупанты согнали в подвал во время оккупации. В ужасных условиях, без еды и в тесном помещении тогда там умерло 11 человек, еще 10 – расстреляли российские военные.

"Могу добавить только одно. Увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своей жизни в подвале и с ведром вместо туалета", – заявил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорит предупреждение кафиров от Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках приближения контрнаступления ВСУ у россиян еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены. Народный депутат Украины IX созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так, что помогать в приближении Победы имеет каждый – кто как может, отмечает нардеп. По его словам, очень хотелось бы, чтобы хоть какая-то часть российских военнослужащих прислушивалась к президенту Зеленскому. Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ объясняет, что мы живем в эпоху, когда рядом с нами живут безумные российские элиты. По его словам, это цивилизованный, даже рыцарский жест – когда перед решающим штурмом противнику дают шанс одуматься.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!