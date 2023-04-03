"Подвал и ведро": Зеленский передал Путину новое пожелание

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил село Ягодное в Черниговской области. Там российские оккупанты держали 370 местных жителей в тесном подвале. Следовательно, глава государства после увиденного и услышанного пожелал российскому президенту Владимиру Путину провести свои последние дни в таком же подвале с ведром вместо туалета.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он сказал в ходе общения с местными жителями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Владимир Зеленский подчеркнул, что до российского вторжения в селе Ягодное проживало 400 человек, а 370 жителей российские оккупанты согнали в подвал во время оккупации. В ужасных условиях, без еды и в тесном помещении тогда там умерло 11 человек, еще 10 – расстреляли российские военные.

"Могу добавить только одно. Увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своей жизни в подвале и с ведром вместо туалета", – заявил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорит предупреждение кафиров от Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках приближения контрнаступления ВСУ у россиян еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены. Народный депутат Украины IX созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так, что помогать в приближении Победы имеет каждый – кто как может, отмечает нардеп. По его словам, очень хотелось бы, чтобы хоть какая-то часть российских военнослужащих прислушивалась к президенту Зеленскому. Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ объясняет, что мы живем в эпоху, когда рядом с нами живут безумные российские элиты. По его словам, это цивилизованный, даже рыцарский жест – когда перед решающим штурмом противнику дают шанс одуматься.