Почти 80% украинцев считают, что Зеленский ответственен за коррупцию во власти: социологический опрос

Большинство граждан Украины считают, что президент Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в Кабмине и военных администрациях. И только 18% опрошенных украинцев не согласны с этим утверждением. Такие результаты показал новый социологический опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива вместе с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

78% опрошенных граждан Украины назвали ответственным за коррупцию в украинском правительстве и военных администрациях президента Зеленского.



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Жители разных регионов ответили на этот вопрос следующим образом: на Западе с таким утверждением согласились 79,1% опрошенных, в Центре – 75,9%, на Юге – 76,1%, на Востоке – 80,1%.





Ответы опрошенных украинцев также разделились по возрасту. Молодежь относится к президенту страны менее требовательно, в частности, 70% украинцев в возрасте 18–29 лет согласились с тезисом о прямой ответственности главы государства за коррупцию. А вот среди граждан в возрасте 60 этот тезис поддержали более 81%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживает мирные переговоры с Россией . Большинство украинцев верят в победу ВСУ и выступают против мирных переговоров с Россией. Такие результаты показал репрезентативный опрос фонда "Демократические инициативы", который был осуществлен по заказу немецкого издания BILD.

Согласно результатам опроса, 63% украинцев отвергают любые прямые переговоры с Россией по окончании войны. Поддерживают мирные переговоры 30%.

Однако 90% опрошенных респондентов указывают, что верят в украинскую армию, которая сможет вернуть себе всю территорию в пределах 1991 года. Не верят в такой ход событий только 6% опрошенных. Кроме того, большинство граждан Украины хотят продолжать наступательные действия в следующем году, если контрнаступление в этом году не даст полных результатов по освобождению территорий. Таких респондентов оказалось 83%.

