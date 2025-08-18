По прибытии в США Зеленский сделал первое заявление о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. На встрече с президентом Дональдом Трампом он пообещал добиться длительного мира и заставить Россию остановить войну. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление президент опубликовал у себя в Telegram-канале.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства акцентировал, что "мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну" и что мир должен быть длительным.

"Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или, когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало", — отметил украинский лидер.

По его мнению, Украине не следовало отдавать россиянам Крым в 2014 году, "так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков".

Президент обратил внимание, что сейчас Силы обороны не только нерушимо держит оборону, но и имеют успехи в Донецкой и Сумской областях.

Зеленский высказал убеждение, что украинским войскам удастся защитить Украину, гарантировать ее безопасность, за что украинский народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всей Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь.

"Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями, принудит Россию к настоящему миру", — отметил Владимир Зеленский.

