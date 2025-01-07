План Зеленского таки сработал: на кого было направлено его интервью с матом

Трехчасовое интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману было специально заточено на специфическую аудиторию поклонников Дональда Трампа. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", анализируя этот разговор.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Авторы материала отмечают, что президент Украины пытается завоевать "мир MAGA". Make America Great Again (MAGA, Сделаем Америку Большой Снова) – это политический лозунг Дональда Трампа, под которым объединились американские политики, политические активисты и избиратели, по тем или иным причинам недовольные лево-либеральной политикой правительства США последних десятилетий.

Как отмечает Politico, эти люди не доверяют традиционным СМИ, но охотно прислушиваются к лидерам общественного мнения, представляющим правый антилиберальный лагерь. К таковым относится в частности и подкастер Лекс Фридман.

"Зеленский приправил свои политические месседжи шутками и бранью, подобранными так, чтобы обратиться к протрамповской аудитории, которая часто относится к нему враждебно. И, казалось, это имело желаемый эффект, поскольку даже советник Трампа Илон Маск, обычно саркастический в отношении Зеленского, перепостил интервью без комментариев", – акцентирует внимание Politico.

Авторы публикации также обратили внимание на откровенную лесть Зеленского в адрес Трампа. По его словам, Трамп единственный, кто может заставить Путина в мир и дать Украине сильные гарантии безопасности. Он добавил, что Трамп победил на выборах в США, потому что был жестче демократов Джо Байдена и Камала Гаррис.

Также Владимир Зеленский прокомментировал тему коррупции в Украине, на которой любят играть республиканцы-противники помощи Киеву. Украинский президент подчеркнул, что в Украине создана едва ли не лучшая антикоррупционная система в Европе, и этот прогресс признал ЕС. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что на искоренение коррупции все же нужно определенное время.

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