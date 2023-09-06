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Петиция набрала подписи: Зеленского просят ветировать закон об е-декларировании

К президенту Владимиру Зеленскому обратились с просьбой наложить вето на законопроект №9534.

сегодня, 22:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Президента Зеленского просят ветировать законопроект №9534. Авторы петиции требуют вернуть документ в парламент для восстановления публичного доступа в реестр деклараций.

Петиция набрала подписи: Зеленского просят ветировать закон об е-декларировании

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом говорится в тексте петиции, опубликованном на сайте президента.


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В обращении говорится, что закон не выполнил требование общества — открыть данные о "военном" состоянии чиновников.

"А значит, лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны. Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Евросоюза, послов G7 и депутатов Европарламента", — пишет автор петиции Александр Ябченко.

По его мнению, президент должен наложить вето на документ и вернуть его в Раду и обеспечить публичный доступ к реестру деклараций без ожидания годового срока.

Следует отметить, что петиция меньше чем через три часа с момента публикации набрала почти 30 тысяч голосов.

Напомним, что "Комментарии" писали об отсрочке от мобилизации отменят тысячам мужчин. В аппарате Верховной Рады зарегистрирован законопроект №9672 об отмене отсрочки от мобилизации для студентов в возрасте от 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование или второе и более.

В случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. В записке объяснения к законопроекту говорится, что с началом полномасштабной агрессии украинцы начали злоупотреблять этой нормой закона во избежание мобилизации. Так, в 2022 году в учебные заведения причислено на обучение 106 771 поступающих мужского пола призывного возраста, которые начали получать второе образование. В 2023 году по состоянию на 28 августа численность таких лиц составляет 74 059 абитуриентов.



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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/204906
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