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Первая реакция Зеленского на победу Трампа: чего ожидает Украина

Владимир Зеленский надеется на сотрудничество с Дональдом Трампом для окончания войны в Украине.

сегодня, 10:27
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результаты выборов в США и поздравил Дональда Трампа с победой. Зеленский заявил, что ожидает мощной поддержки США и приближения справедливого мира в Украине.

Первая реакция Зеленского на победу Трампа: чего ожидает Украина

Зеленский поздравил Трампа с победой

Владимир Зеленский приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Зеленский подчеркнул, что лидер республиканцев может способствовать приближению окончания войны в Украине.

"Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине", — написал президент Украины в X.

Также Зеленский заявил, что ожидает от нового президента США сильной Америки, которая будет поддерживать Украину.

"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что ожидает с нетерпением лично приветствовать президента Трампа с победой на выборах в США и обсудить с ним пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп выступил с первым заявлением после победы на выборах. Будущий президент США пообещал закончить все войны и сделать Америку снова великой.

Также "Комментарии" писали о первом мировом лидере, который поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.




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Источник: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1854073482641887490
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