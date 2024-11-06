Первая реакция Зеленского на победу Трампа: чего ожидает Украина

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результаты выборов в США и поздравил Дональда Трампа с победой. Зеленский заявил, что ожидает мощной поддержки США и приближения справедливого мира в Украине.
Зеленский поздравил Трампа с победой
Владимир Зеленский приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Зеленский подчеркнул, что лидер республиканцев может способствовать приближению окончания войны в Украине.
Также Зеленский заявил, что ожидает от нового президента США сильной Америки, которая будет поддерживать Украину.
Президент Украины добавил, что ожидает с нетерпением лично приветствовать президента Трампа с победой на выборах в США и обсудить с ним пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп выступил с первым заявлением после победы на выборах. Будущий президент США пообещал закончить все войны и сделать Америку снова великой.
Также "Комментарии" писали о первом мировом лидере, который поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.
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