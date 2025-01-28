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Перелеты Зеленского: сколько на них выделили из бюджета 2025 года

Внутренние и внешние рейсы обойдутся почти в 150 миллионов гривен

28 января 2025, 18:50
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Лиля Воробьева

В 2025 году бюджет Украины потратит 141,4 миллионов гривен на зарубежные и внутренние авиаперелеты президента Владимира Зеленского. Соответствующий договор Государственное управление делами заключило с Государственным авиационным предприятием "Украина" , свидетельствуют данные площадки Загрузки .

Перелеты Зеленского: сколько на них выделили из бюджета 2025 года

Перелеты Владимира Зеленского (фото из открытых источников)

Основная часть средств – 140,4 миллиона гривен – пойдет на международные поездки главы государства. Из них 139,4 миллиона гривен не облагаются НДС, а остальные предусмотрены для расходов на территории Украины.

На внутренние авиаперелеты предусмотрено всего 1 миллион гривен с учетом налога. Поскольку воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации, эти средства, вероятно, используют для вертолетных перевозок президента и других чиновников.

В стоимость рейсов входят аэронавигационное обслуживание, расходы на подход к аэродромам посадки, а также суточные и проживание экипажа.

Документ также предусматривает возможность пересмотра стоимости услуг по взаимной договоренности, что, вероятно, будет зависеть от количества поездок президента в течение года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой была зарплата Зеленского за год на президентском посту. По данным Государственного управления делами, общий годовой доход президента Украины Владимира Зеленского за 2024 год составил 336 тысяч гривен. Эту информацию обнародовали в ГУД.

Отмечено, что с этой суммы были уплачены налоги и сборы на сумму 66 500 гривен. В ГУД также отметили, что Президент не получал дополнительных выплат, таких как надбавки или премии.

"Общий размер зарплаты президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составил 336 000 гривен, из которых 66 500 гривен было направлено на налоги и сборы", — говорится в сообщении.



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Источник: https://zakupivli.pro/gov/tenders/ua-2025-01-01-000775-a
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