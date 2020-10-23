Партия «ЗА МАЙБУТНЕ» вручила Зеленскому полмиллиона подписей за отставку Степанова

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Станислав Молчанов
У Офиса президента Украины вчера состоялась акция, в рамках которой президенту передали полмиллиона подписей, собранных за отставку главы МОЗ Максима Степанова. Организатором акции выступила политическая партия "ЗА МАЙБУТНЕ".
В политсиле отмечают, что страна оказалась не готова к пандемии коронавируса через полгода после ее начала, и считают, что в этом виноват непосредственно министр здравоохранения Максим Степанов.
Лидер политсилы Игорь Палица заявил в парламенте, что партия уже собрала полмиллиона подписей за отставку министра, и пообещал передать их президенту Зеленскому.
Сегодня участники акции передали подписи президенту — в общественной приемной ОП официально зарегистрировали несколько десятков ящиков с подписями как входящую корреспонденцию.
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