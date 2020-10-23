Партия «ЗА МАЙБУТНЕ» вручила Зеленскому полмиллиона подписей за отставку Степанова

У Офиса президента Украины вчера состоялась акция, в рамках которой президенту передали полмиллиона подписей, собранных за отставку главы МОЗ Максима Степанова. Организатором акции выступила политическая партия "ЗА МАЙБУТНЕ".

В политсиле отмечают, что страна оказалась не готова к пандемии коронавируса через полгода после ее начала, и считают, что в этом виноват непосредственно министр здравоохранения Максим Степанов.

Лидер политсилы Игорь Палица заявил в парламенте, что партия уже собрала полмиллиона подписей за отставку министра, и пообещал передать их президенту Зеленскому.

"Мы должны делать выводы и по правительству, и по Министерству здравоохранения. Наша партия собрала полмиллиона подписей за отставку руководителя Минздрава. Из-за их бездействия умирают украинцы! И они должны отвечать!", — заявил Палица.

Сегодня участники акции передали подписи президенту — в общественной приемной ОП официально зарегистрировали несколько десятков ящиков с подписями как входящую корреспонденцию.

"От имени людей мы говорим правду президенту. Господин президент, помните, на вас — наибольшая ответственность. Потому степановы приходят и уходят, а глава государства отвечает перед своим народом и перед будущими поколениями... Мы хотим, чтобы вы определились, с кем вы: с Украиной или с министром Степановым? Если с Украиной, то уже сегодня-завтра этот министр должен уйти в отставку! А СНБО на внеочередном заседании должна оценить реальное состояние борьбы с коронавирусом. Оценить и разработать действенные шаги для преодоления эпидемии", — прокомментировала передачу подписей руководительница Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЕ" Ирина Суслова.





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