От Зеленского украинцы требуют не давать им тысячу гривен

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали три петиции, где украинцы просят отменить новую программу "Поддержка" с выплатой 1000 грн социальной помощи. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, эти обращения, размещенные 1 ноября, отражают возмущение граждан из-за нецелесообразности такого распределения средств в условиях войны.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Автор одной из петиций — 79-летняя пенсионерка с пенсией 3395 грн. Она предлагает вместо выплат направить эти средства на изготовление оружия, необходимое для победы Украины. Еще одна подписантка подчеркивает, что выплатой смогут воспользоваться только владельцы смартфонов, что, по ее мнению, является имущественным ограничением, которое нарушает статью 24 Конституции. Она также призывает направить деньги в поддержку ВСУ.

Третий автор петиции предлагает вместо выплат украинцам перенаправить средства на реабилитацию ветеранов. Он считает, что массовая выплата 1000 грн не будет иметь значительного эффекта, в то время как целевое финансирование реабилитационных программ принесет больше пользы.

Железняк выразил сомнение, что петиции дадут результат, но отметил, что идея единовременных выплат во время экономических затруднений и повышения налогов может негативно повлиять на рейтинг правительства.

“Верю ли я, что вообще здесь петиция сработает? Нет. Но я думаю что и идея раздачи просто так денег точно рейтинг не поднимет уже. Потому слишком тупо это выглядит после заявлений об отсутствии денег на армию и поднятии налогов”, — написал по этому поводу народный депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как украинцев обманывают с выплатой "тысячи Зеленского" . После объявления президентом Украины Владимиром Зеленским о программе финансовой поддержки в размере 1000 гривен для граждан активизировались мошенники, пытающиеся использовать программу в своих целях. К примеру, они начали распространять фейковые сообщения, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев и похитить их деньги.