Остановка огня в обмен на гарантии для Украины: Зеленский жестко ответил

Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности и вступления в ЕС, как об этом сообщали некоторые СМИ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, передает Укринформ.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Это не тема наших дискуссий. Никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ такую информацию. Россия активно работает с медиа на информационном фронте, поэтому здесь все понятно", — отметил Зеленский, комментируя слухи о возможных договоренности.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает рассчитывать на поддержку Франции, поскольку ВСУ не хватает необходимого оборудования. Среди других тем обсуждения с Макроном был вопрос о поставках дальнобойных боеприпасов и поддержке увеличения внутреннего производства беспилотников.

Зеленский также анонсировал, что следующий мирный саммит намечен на ноябрь, хотя конкретная дата еще не определена.

"План победы Украины будет представлен на этом саммите. На сегодняшний день точной даты нет, но мы подготовим все, что решили, в начале ноября. План будет со всеми необходимыми деталями", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский представил премьеру Британии план победы. Глава украинского государства Владимир Зеленский подал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру детали плана победы Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сообщил в социальной сети Facebook по итогам встречи с британским премьером в Лондоне.