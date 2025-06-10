Орбан совершает историческую ошибку: Зеленский объяснил последствия для Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его антиукраинскую позицию. По словам президента, венгерский лидер использует войну в Украине для собственных целей, в частности, агитации на выборах.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu

По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", к Виктору Орбану положительно относятся лишь 11% украинцев. По этому показателю он оказался на третьем месте, уступая только Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Во время интервью венгерскому изданию Válasz Online Зеленский объяснил значение этих результатов.

"Позиция Виктора Орбана не отражает позицию Венгрии в целом. Вот в чем разница между Венгрией и Россией: позиция Путина в России идентична позиции его общества. Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская", — сказал Зеленский.

По словам президента, венгерский лидер распространяет ложную информацию в собственной стране, что ухудшает двусторонние отношения между Украиной и Венгрией.

"Он использует это в своей внутренней политике: он хочет обратить войну в Украине в свою пользу для выборов. Что несправедливо. Вы думаете, я рад, что Виктор в этом опросе в одной компании с Путиным и Лукашенко? Я не рад", — объяснил Зеленский.

Зеленский считает, что Орбан оказывает себе "медвежью услугу", распространяя дезинформацию в Венгрии. Как объясняет президент, это будет иметь гораздо более серьезные и опасные последствия, которые будут касаться радикализации и антиукраинизации венгерского общества. В конце концов, по словам Зеленского, Орбан совершает "серьезную историческую ошибку", когда отказывается помочь Украине, то оказывает услугу Путину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил настоящий план Путина по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Орбан шокировал своим признанием о Путине.