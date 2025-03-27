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"Они - динозавры": Зеленский высказался о прямых переговорах с Путиным

Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией есть исключительно из-за позиции Путина.

27 марта 2025, 20:05
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но только с позиции силы.

"Они - динозавры": Зеленский высказался о прямых переговорах с Путиным

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Выступая на пресс-конференции в Париже после встречи с лидерами европейских стран, Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны.

"Просто Путин хочет войны. Что может человек, желающий войны, сказать на переговорах о мире?" – сказал президент.

Он также иронизировал по поводу "ценностей" Кремля: "Меня не интересуют его баллы в Крыму, его красная икра. Для меня они — динозавры. Они хотят просто нас съесть".

По словам Зеленского, цель Украины – заставить Россию прекратить войну, а не подстраиваться под ее условия.

"Я готов к любым переговорам, но хотел бы быть в сильной позиции. Если будем слабы, он будет угрожать и пытаться уничтожить нашу независимость. И мы этого не можем допустить", — подытожил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о соглашении по полезным ископаемым. 27 марта, в сети появились новые условия соглашения о полезных ископаемых, предлагаемых Соединенными Штатами. Однако этот вариант не окончательный – американская сторона постоянно вносит изменения, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" президент Владимира Зеленского

По его словам, Украина уже рассмотрела множество вариаций соглашения, а переговоры по его согласованию продолжаются. Условия документа регулярно корректируются и украинско-американские команды продолжают работу над его окончательной версией.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что необходимо действовать взвешенно, без спешки и лишних эмоций. Украинские юристы тщательно изучат документ и все рациональные предложения будут поддержаны. В то же время, подчеркнул Зеленский, о заключении соглашения пока говорить рано, поскольку его условия постоянно меняются.



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