"Они - динозавры": Зеленский высказался о прямых переговорах с Путиным

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но только с позиции силы.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Выступая на пресс-конференции в Париже после встречи с лидерами европейских стран, Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны.
Он также иронизировал по поводу "ценностей" Кремля: "Меня не интересуют его баллы в Крыму, его красная икра. Для меня они — динозавры. Они хотят просто нас съесть".
По словам Зеленского, цель Украины – заставить Россию прекратить войну, а не подстраиваться под ее условия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о соглашении по полезным ископаемым. 27 марта, в сети появились новые условия соглашения о полезных ископаемых, предлагаемых Соединенными Штатами. Однако этот вариант не окончательный – американская сторона постоянно вносит изменения, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" президент Владимира ЗеленскогоПо его словам, Украина уже рассмотрела множество вариаций соглашения, а переговоры по его согласованию продолжаются. Условия документа регулярно корректируются и украинско-американские команды продолжают работу над его окончательной версией.
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