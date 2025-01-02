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Одно из самых больших поражений Москвы: Зеленский сделал заявление об ударе по Кремлю

Президент высказался об остановке транзита российского газа

сегодня, 06:58
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку транзита российского газа через территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Зеленский озвучил в Telegram.

Одно из самых больших поражений Москвы: Зеленский сделал заявление об ударе по Кремлю

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа — 0. Это одно из самых больших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка", – отметил глава украинского государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что общая задача теперь – поддержать Молдову в период энергетической трансформации.

Также президент отметил, что нужно выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики. 

Украинский лидер высказал надежду также на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил новоизбранный президент США Дональд Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными, уверен Владимир Зеленский.

Стоит отметить, утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита. Об этом сообщили в Операторе ГТС Украины.

"В 7 утра по киевскому времени 1 января 2025 года завершило действие Соглашение о взаимодействии между ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром" для физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года. Соответственно, прекращена транспортировка природного газа из точки входа "Суджа" на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах", — сообщили в украинской компании.

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