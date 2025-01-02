Одно из самых больших поражений Москвы: Зеленский сделал заявление об ударе по Кремлю

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку транзита российского газа через территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Зеленский озвучил в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский подчеркнул, что общая задача теперь – поддержать Молдову в период энергетической трансформации.
Также президент отметил, что нужно выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики.
Украинский лидер высказал надежду также на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил новоизбранный президент США Дональд Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными, уверен Владимир Зеленский.
Стоит отметить, утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита. Об этом сообщили в Операторе ГТС Украины.
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