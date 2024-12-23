О выходе на границы 1991 года уже речь не идет: что теперь говорит Зеленский, намекая на переговоры

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Кравцев Сергей
После того, как стало ясно, что новоизбранным президентом США стал Дональд Трамп, да еще и получил практически свое монобольшинство в Конгрессе, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить риторику по позиции в будущих переговорах с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Издание отмечает, Владимир Зеленский в последние недели сигнализирует о большей готовности к переговорам с целью окончания войны – "серьезный сдвиг для украинского лидера, который долгое время клялся бороться за каждую пядь земли своей страны".
Ранее Владтимир Зеленский заявлял, что переговоры могут начаться только после того, как Москва выведет все свои войска с территории Украины. Однако на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами украинский президент больше сосредоточился на достижении "прочного мира" для Украины. Теперь главным приоритетом является получение приглашения в военный альянс НАТО и других гарантий безопасности, таких как возможное присутствие западных миротворцев, для предотвращения будущих российских атак.
Как отмечают чиновники и аналитики, смена тона Зеленского, вероятно, является попыткой достичь согласованности с акцентом Трампа на прекращение конфликта.
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