О выходе на границы 1991 года уже речь не идет: что теперь говорит Зеленский, намекая на переговоры

После того, как стало ясно, что новоизбранным президентом США стал Дональд Трамп, да еще и получил практически свое монобольшинство в Конгрессе, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить риторику по позиции в будущих переговорах с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Издание отмечает, Владимир Зеленский в последние недели сигнализирует о большей готовности к переговорам с целью окончания войны – "серьезный сдвиг для украинского лидера, который долгое время клялся бороться за каждую пядь земли своей страны".

"Изменение риторики Зеленского — то, что заметили украинские и западные официальные лица, — вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти новой администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", — говорится в публикации.

Ранее Владтимир Зеленский заявлял, что переговоры могут начаться только после того, как Москва выведет все свои войска с территории Украины. Однако на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами украинский президент больше сосредоточился на достижении "прочного мира" для Украины. Теперь главным приоритетом является получение приглашения в военный альянс НАТО и других гарантий безопасности, таких как возможное присутствие западных миротворцев, для предотвращения будущих российских атак.

Как отмечают чиновники и аналитики, смена тона Зеленского, вероятно, является попыткой достичь согласованности с акцентом Трампа на прекращение конфликта.

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