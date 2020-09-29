Никогда снова: Зеленский почтил память евреев, погибших в Бабином Яру

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Екатерина Белоброва
Сегодня, в 79-ю годовщину с начала массовых расстрелов евреев в долине Бабий Яр, глава государства Владимир Зеленский возложил цветы в память о загубленных душах и призвал помнить о страшной трагедии каждого украинца. Свой пост президент опубликовал в Facebook.
По словам Зеленского, историческая память важна для того, чтобы осознать возможности человеческой ненависти к себе подобным.
Владимир Зеленский призвал к пониманию, что расовая нетерпимость, ксенофобия и шовинизм — это не просто идеологический взгляд на мир, но и реальная угроза, "бомба замедленного действия" для всего человечества.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский поведал три истории еврейского народа, в одной из которых описал историю и своей семьи.
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