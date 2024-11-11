Нет места дипломатии: с каким призывом к Западу обратился Зеленский после удара РФ по Кривому Рогу

Очередным военным преступлением России президент Владимир Зеленский назвал удар страны-агрессора по гражданским в Кривом Роге. Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержки мира. Как передает портал "Комментарии", свое заявление украинский лидер разместил в соцсетях.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Каждый день, каждую ночь Россия оказывает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии", – говорится в заявлении Зеленского.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня в 10:22 в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. В южных областях была объявлена воздушная тревога в связи с запуском баллистических ракет из временно оккупированного Крыма.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг атаковал Кривой Рог. Повреждена жилая 5-этажка. В результате атаки разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Возник пожар.

Предварительно травмированы 7 человек, из них 2 ребенка. Чрезвычайники спасли 5 человек. Под завалами, вероятно, находятся еще люди.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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