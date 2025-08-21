Несколько месяцев – и россиян там не будет: Зеленский намекнул на деоккупации оной из областей

От россиян звучат намеки, что они якобы удерживают контроль над частью Сумской области и готовы рассмотреть вопрос обмена этой территории на контроль над всем Донбассом. По факту же ситуация выглядит так, что Россия не только не сможет захватить Сумщину, но и удержать те участки в приграничье, где россияне сейчас есть.

"В сегодняшних реалиях это вопрос времени: несколько месяцев – и их не будет на Сумщине", — заверил глава украинского государства.

Также Владимир Зеленский утверждает, что россияне не смогут захватить и Харьковскую область.

"Я так же считаю, что в перспективе — не хочется военной перспективы, — но они не получат Харьковщину", – высказался президент.

Владимир Зеленский считает, что даже странно говорить, что россияне готовы нам отдать Кинбурнскую косу на Николаевщине, которая им нужна только для того, чтобы блокировать море для украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — способны ли гарантии безопасности для Украины сломать планы Путина: что нужно учесть. Эксперты детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что он не готов пересматривать свою позицию и отказываться от украинских территорий, принимая условия Кремля. Юридически Киев не признает оккупацию. Такое заявление президент озвучил в интервью украинским СМИ.

"Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть мы говорим, что за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, — это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года", — сказал Зеленский.