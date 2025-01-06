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Не только война: Зеленский назвал наиболее сложный для себя вопрос

Владимир Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал довольно сложным вопросом то, собирается ли он баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, его окончательное решение зависит сразу от нескольких факторов. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Не только война: Зеленский назвал наиболее сложный для себя вопрос

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Я не знаю на самом деле. Это очень сложный вопрос. Это зависит от того, как завершится война... В основном это зависит от людей, в первую очередь, и конечно же от моей семьи. У нас даже не было возможности обсудить это, потому что сейчас мы об этом не думаем", — сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что пока не думал о том, стоит ли баллотироваться на второй срок из-за войны. Он отметил, что пока стоит думать о том, что происходит сейчас.

Фридман спросил у Зеленского, что он думает о возможных кандидатах на пост президента Украины: экс-президенте Петре Порошенко, после Украины в Великобритании Валерии Залужном, бывшем внештатном советнике ОП Алексее Арестовиче, начальнике ГУР Минобороны Кирилле Буданове и мэре Киева Виталии Кличко.

"Я думаю, что может быть еще большее количество кандидатов. Мы на самом деле не знаем, что будет. Они имеют право баллотироваться, если хотят. Самое важное — что они делают сейчас. Важно, чтобы они делали все от них зависящее сегодня, а не начинали предвыборные кампании", — рассказал Зеленский.

Глава государства высказал уверенность, что проведение выборов во время войны может привести к расколу среди украинцев. Он подчеркнул, что не согласен с некоторыми политиками в этом вопросе.

Также Фридман решил узнать, уверен ли Владимир Зеленский в своей победе, в случае, если состоятся дебаты с другими кандидатами. В ответ Зеленский заявил, что он сейчас сосредоточен на войне и считает, что самые сложные дебаты состоятся за столом переговоров. Это его цель.

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