Не территории: Зеленский назвал причину, почему Путин начал войну

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал войну не из-за территории. По словам президента, главная цель России, это получить глобальный контроль подобно тому, какой имели такие образования, как СССР или Российская империя.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский прибыл в Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества. В ходе выступления президент указал на причины войны, которую начал российский диктатор Владимир Путин.
Зеленский выразил благодарность за помощь, но подчеркнул, что война происходит на украинской земле, поэтому именно Украина должна решать, как ее заканчивать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС объяснили, какой будет новая политика к Украине после победы Дональда Трампа на выборах в США.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который заявил, что Европейский Союз должен изменить свою помощь Украине после того, как в США избрали нового президента.
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