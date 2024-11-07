Не территории: Зеленский назвал причину, почему Путин начал войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал войну не из-за территории. По словам президента, главная цель России, это получить глобальный контроль подобно тому, какой имели такие образования, как СССР или Российская империя.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прибыл в Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества. В ходе выступления президент указал на причины войны, которую начал российский диктатор Владимир Путин.

"Россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории. У России больше земли, чем у кого-либо. Она хотела глобальной власти, сначала – контроля над Украиной, а потом – над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении", — сказал Зеленский.

Зеленский выразил благодарность за помощь, но подчеркнул, что война происходит на украинской земле, поэтому именно Украина должна решать, как ее заканчивать.

"Украина благодарна за всю поддержку со стороны наших партнеров, мы открыты к любым конструктивным идеям ради достижения справедливого мира для нашей страны. Но именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть в повестке дня для завершения этой войны", – добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС объяснили, какой будет новая политика к Украине после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который заявил, что Европейский Союз должен изменить свою помощь Украине после того, как в США избрали нового президента.