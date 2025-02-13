"Не очень приятно": Зеленский отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него состоялся "очень хороший" разговор с президентом США Дональдом Трампом. Однако то, что американский лидер позвонил сначала Путину, Зеленский назвал "не очень приятным" случаем.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время посещения Хмельницкой АЭС пообщался с журналистами и ответил на вопросы, касающиеся разговора Трампа и Путина.

"Звонки – это звонки, но встречи для нас приоритет. Только после таких встреч, наработки плана как остановить Путина, я считаю справедливо тогда уже говорить с русскими. Он знает мои мысли. Я действительно считаю, что прежде всего приоритет Украины. У нас война, против нас Путин", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что доверяет словам Трампа, не говорившего в разговоре, что для США приоритетом была Россия или Путин. Однако сам факт звонка президента США к российскому диктатору Зеленский воспринял негативно.

"У нас уже было три разговора с президентом Трампом, поэтому я не воспринимаю эти звонки, что это был приоритет, что он поначалу поговорил с Россией. Хотя действительно это не очень приятно, в любом случае", — отметил Зеленский.

Также президент добавил, что ничего не может быть об Украине без Украины и отметил необходимость участия Европы в переговорах об окончании войны России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп после разговора с Путиным и Зеленским заявил о хорошей возможности окончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным по Украине.