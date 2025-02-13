"Не очень приятно": Зеленский отреагировал на разговор Трампа с Путиным

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него состоялся "очень хороший" разговор с президентом США Дональдом Трампом. Однако то, что американский лидер позвонил сначала Путину, Зеленский назвал "не очень приятным" случаем.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время посещения Хмельницкой АЭС пообщался с журналистами и ответил на вопросы, касающиеся разговора Трампа и Путина.
Президент подчеркнул, что доверяет словам Трампа, не говорившего в разговоре, что для США приоритетом была Россия или Путин. Однако сам факт звонка президента США к российскому диктатору Зеленский воспринял негативно.
Также президент добавил, что ничего не может быть об Украине без Украины и отметил необходимость участия Европы в переговорах об окончании войны России против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп после разговора с Путиным и Зеленским заявил о хорошей возможности окончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным по Украине.
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