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"Не очень приятно": Зеленский отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Появилась реакция Зеленского на телефонный разговор Трампа с Путиным.

сегодня, 16:00
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него состоялся "очень хороший" разговор с президентом США Дональдом Трампом. Однако то, что американский лидер позвонил сначала Путину, Зеленский назвал "не очень приятным" случаем.

"Не очень приятно": Зеленский отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время посещения Хмельницкой АЭС пообщался с журналистами и ответил на вопросы, касающиеся разговора Трампа и Путина.

"Звонки – это звонки, но встречи для нас приоритет. Только после таких встреч, наработки плана как остановить Путина, я считаю справедливо тогда уже говорить с русскими. Он знает мои мысли. Я действительно считаю, что прежде всего приоритет Украины. У нас война, против нас Путин", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что доверяет словам Трампа, не говорившего в разговоре, что для США приоритетом была Россия или Путин. Однако сам факт звонка президента США к российскому диктатору Зеленский воспринял негативно.

"У нас уже было три разговора с президентом Трампом, поэтому я не воспринимаю эти звонки, что это был приоритет, что он поначалу поговорил с Россией. Хотя действительно это не очень приятно, в любом случае", — отметил Зеленский.

Также президент добавил, что ничего не может быть об Украине без Украины и отметил необходимость участия Европы в переговорах об окончании войны России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп после разговора с Путиным и Зеленским заявил о хорошей возможности окончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным по Украине.



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