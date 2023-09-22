Не нужно делать концерт: Зеленский прокомментировал зерновой спор с Польшей

Украина решила выбрать юридический путь для разрешения ситуации вокруг запрета импорта украинской агропродукции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита в Вашингтон сделал президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует Freedom.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства отметил, что он благодарен Польше за поддержку и очень уважает польский народ, но здесь уже стоит вопрос национальных интересов и он, как президент Украины, обязан защищать интересы своей страны.

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По словам Зеленского, из-за невозможности экспортировать украинское зерно Киев потерял сотни миллионов, что во время войны очень болезненного для украинской экономики. Из-за этой блокады страдала только Украина и никто больше.

Президент подчеркнул, у стран были договоренность с конкретной датой. Польша, Венгрия, Словакия Болгария и Румыния должны были отменить запрет импорта украинского зерна 15 сентября.

"Была такая договоренность. И все поняли, что, если после этой даты будет блокада, Украина выбирает юридический процесс. Это не новость. Не нужно делать политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили сугубо экономические компенсации", — подытожил глава государства.

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