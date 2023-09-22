Не нужно делать концерт: Зеленский прокомментировал зерновой спор с Польшей

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Кравцев Сергей
Украина решила выбрать юридический путь для разрешения ситуации вокруг запрета импорта украинской агропродукции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита в Вашингтон сделал президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует Freedom.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Глава украинского государства отметил, что он благодарен Польше за поддержку и очень уважает польский народ, но здесь уже стоит вопрос национальных интересов и он, как президент Украины, обязан защищать интересы своей страны.
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По словам Зеленского, из-за невозможности экспортировать украинское зерно Киев потерял сотни миллионов, что во время войны очень болезненного для украинской экономики. Из-за этой блокады страдала только Украина и никто больше.
Президент подчеркнул, у стран были договоренность с конкретной датой. Польша, Венгрия, Словакия Болгария и Румыния должны были отменить запрет импорта украинского зерна 15 сентября.
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