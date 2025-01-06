Не нашли поддержки: какие законы чаще всего ветировал Зеленский за время президентства

За пять лет работы Верховной Рады девятого созыва президент Украины Владимир Зеленский воспользовался правом вето 46 раз. Чаще всего это касалось законопроектов, вносивших изменения в правовую политику и отраслевое развитие. Такие данные обнародовала организация "Честно" по итогам пятилетней деятельности Совета.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В 70% случаев Верховная рада поддерживала предложения президента. Остальные законопроекты, возвращенные на доработку, до сих пор ждут рассмотрения.

Согласно Конституции Украины, президент имеет право ветировать законопроекты, если в их тексте есть недостатки. Для этого предусмотрено 15 дней с момента поступления документа на подпись. После применения вето документ возвращается в парламент и народные депутаты должны проголосовать за изменения, предложенные президентом.

В частности, Зеленский ветировал законопроект, принятый парламентом, который разрешал увольнение работников за сокрытие контактов с людьми на временно оккупированных Россией территориях.

Также был ветирован евроинтеграционный законопроект по декларированию состояния чиновниками. Президент не согласился с закрытием реестра во время полномасштабной войны, что, по его мнению, было неприемлемо.

Чаще всего президент накладывал вето на законопроекты, связанные с изменениями в правовой политике и отраслевом развитии. В то же время, наименьшее вето касалось законопроектов, предлагавших изменения в сферах безопасности, обороны и государственного строительства.

Преодолеть президентское вето парламентарии могут только при условии собрания 300 и более голосов. За время работы девятого созыва это удалось только один раз. Это произошло в первые дни работы Совета при принятии закона о временных следственных и специальных комиссиях Верховной Рады Украины, содержавшего положения о процедуре импичмента президента.

Напомним, что Зеленский наложил вето на закон о верификации соцвыплат . Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №1231, предусматривающий верификацию социальных выплат: пенсий и субсидий. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Так, по информации пресс-службы правительства, в разделе соответствующего закона в графе о дате и состоянии прохождения документа отмечается, что 7 ноября его "возвратили с предложениями президента".