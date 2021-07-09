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Назначен новый руководитель аппарата Офиса президента Украины-обновлено

Им стала Людмила Витушок

сегодня, 18:29
Автор:

Андрей Ройко

Очередные кадровые перестановки сегодня произошли в команде Владимира Зеленского. Последний сегодня, помимо назначения другого пресс-секретаря, подписал также указ о назначении нового руководителя аппарата Офиса президента Украины. Им стала Мария Анатольевна Витушок. В свою очередь, бывший руководитель Аппарата Алексей Днепров назначен заместителем Марии Витушок. Текст трех указов президента Украины, опубликован на страницах официального интернет-представительства Владимира Зеленского.

Назначен новый руководитель аппарата Офиса президента Украины-обновлено

Назначен новый руководитель аппарата Офиса президента Украины

"Юрий Костюк - который был заместителем Руководителя аппарата Офиса президента Украины был назначен на должность "советника". Алексей Днепров будет отвечать за гуманитарное направление. Мария Витушок - является опытным кадровым дипломатом, которая работала в этой сфере много лет." - сообщил новый спикер президента Украины Сергей Никифоров сегодня на брифинге в Офисе президента.




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Источник: comments.ua, president.gov.ua
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