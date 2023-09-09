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Нардеп рассказал, ветирует ли Зеленский законопроект об электронных декларациях

После вето президента документ вернут в Раду с правкой о немедленном открытии деклараций

сегодня, 12:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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После волны возмущений президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на упреки и требования украинцев, подписав соответствующую петицию, наложит вето на принятый парламентом законопроект №9534, который не предусматривает открытие деклараций нардепами. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп рассказал, ветирует ли Зеленский законопроект об электронных декларациях

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Парламентарий рассказал, что вчера закон полностью подготовили на подпись главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, который вскоре должен вернуться из командировки из Японии и завизировать документ. После этого закон должны направить в Офис президента – для подписи главой государства.


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"По информации из многих источников, президент быстро наложит вето. И предложит свои правки, так чтобы декларации были открыты сразу. Ну и депутатов публично поссорит конечно", — сообщил Железняк.

По его словам, парламент ориентировочно в 20-х числах сентября поддержит предложения к закону и исправит текст по декларациям. По мнению парламентария, за голоса в этом случае не стоит беспокоиться.

"Есть ощущение, что уже сейчас количество голосов за правку будет где-то приближаться к конституционному большинству", — добавил он.

Отметим, Верховная Рада 5 сентября проголосовала за возвращение к электронному декларированию в целом. При этом была провалена важная правка о немедленном открытии реестров, на чем акцентировали представители Центра противодействия коррупции, призывая президента ветировать данный вариант закона. Руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия попытался объяснить, что означает частичный провал голосования. И даже уверял, что чиновники, депутаты, могут добровольно открывать свои декларации для всеобщего обозрения. Но ситуация явно неоднозначная. Почем ВР проголосовала именно такой вариант возврата к э-декларированию? Какова вероятность, что законопроект будет переголосован? Что вообще можно сказать о ситуации с декларированием в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/5109
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