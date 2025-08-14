Намек на референдум или строгий отказ: что заявил Зеленский о территориальных уступках Украины

Рубрики
Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что согласно Конституции Украины, любые территориальные вопросы не могут обсуждаться без учета воли народа.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский заявил, что он вместе с западными партнерами надеется, что главной темой встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным будет немедленное прекращение огня.
Читайте также на портале "Комментарии" — 13 августа одновременно прошли двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Фридриха Мерца в Берлине, онлайн-заседание "коалиции решительных" и совместная видеоконференция с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Почему Европа активно включилась в переговорный процесс? Что это может изменить перед саммитом Трампа с Путиным на Аляске? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского и европейских союзников, что не будет обсуждать территориальный раздел Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что его цель на встрече с Путиным на Аляске одна – это прекращение огня в Украине.