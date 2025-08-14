Намек на референдум или строгий отказ: что заявил Зеленский о территориальных уступках Украины

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что согласно Конституции Украины, любые территориальные вопросы не могут обсуждаться без учета воли народа.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский заявил, что он вместе с западными партнерами надеется, что главной темой встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным будет немедленное прекращение огня.

"Мы говорили о встрече на Аляске и надеемся, что центральной темой на встрече будет немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент США. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут, и определим наши следующие шаги", – заявил украинский лидер.

