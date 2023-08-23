Нам очень сложно: Зеленский сделал новое заявление о контрнаступлении

Украинская армия продолжает свое контрнаступление сразу по нескольким направлениям. Защитники Украины продвигаются понемногу, впрочем, направление правильное. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе общего брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что украинские военные не могут ускорить темп контрнаступления из-з огромных территорий, которые плотно усеянных минами, но при этом Украина все равно продолжает движение вперед.

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"Относительно контрнаступления. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин — это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное — тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное", — прокомментировал Владимир Зеленский.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в США не считают, что есть причина считать, что война в Украине зашла в тупик и не имеет дальнейшей развязки. Украинские войска не стали в глухую оборону. Они продолжают демонстрировать движение, продвигаясь вперед и освобождая свою территорию. Об этом пишет "Sky News", цитируя заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.



