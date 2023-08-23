Нам очень сложно: Зеленский сделал новое заявление о контрнаступлении

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Кравцев Сергей
Украинская армия продолжает свое контрнаступление сразу по нескольким направлениям. Защитники Украины продвигаются понемногу, впрочем, направление правильное. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе общего брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что украинские военные не могут ускорить темп контрнаступления из-з огромных территорий, которые плотно усеянных минами, но при этом Украина все равно продолжает движение вперед.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в США не считают, что есть причина считать, что война в Украине зашла в тупик и не имеет дальнейшей развязки. Украинские войска не стали в глухую оборону. Они продолжают демонстрировать движение, продвигаясь вперед и освобождая свою территорию. Об этом пишет "Sky News", цитируя заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.
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