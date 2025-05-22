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Надежды на мир не оправдались: Зеленский обратился к украинцам с важным посланием

Президент сообщил, что россияне, как и ранее, не дают сигналов о прекращении огня

22 мая 2025, 08:24 comments3862
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что на Россию нужно оказывать давление, ведь она не дает сигналов о прекращении огня. Все указывает на то, что агрессор не настроен на мир и война будет продолжаться. Об этом говорится в традиционном обращении Владимира Зеленского к украинскому народу.

Надежды на мир не оправдались: Зеленский обратился к украинцам с важным посланием

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию – это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину", – отметил президент.

Украинский лидер также сообщил о докладе министра обороны Рустема Умерова по работе с партнерами ради новых поставок оружия.

Также Владимир Зеленский подтвердил, что продолжается работа по масштабному обмену военнопленными с РФ.

"Мы готовим обмен. Фактически ежедневно – доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", – отметил президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на следующей неделе Украина попросит Евросоюз рассмотреть новые масштабные шаги для изоляции РФ, включая арест российских активов и введение санкций для покупателей российской нефти. Об этом пишет Reuters.




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Источник: https://www.president.gov.ua/news/rosijski-shturmovi-diyi-trivayut-i-nashi-sili-prodovzhuyut-u-97989
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