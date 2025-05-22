Надежды на мир не оправдались: Зеленский обратился к украинцам с важным посланием

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что на Россию нужно оказывать давление, ведь она не дает сигналов о прекращении огня. Все указывает на то, что агрессор не настроен на мир и война будет продолжаться. Об этом говорится в традиционном обращении Владимира Зеленского к украинскому народу.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер также сообщил о докладе министра обороны Рустема Умерова по работе с партнерами ради новых поставок оружия.
Также Владимир Зеленский подтвердил, что продолжается работа по масштабному обмену военнопленными с РФ.
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Также издание "Комментарии" сообщало – на следующей неделе Украина попросит Евросоюз рассмотреть новые масштабные шаги для изоляции РФ, включая арест российских активов и введение санкций для покупателей российской нефти. Об этом пишет Reuters.
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