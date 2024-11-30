На Западе заговорили о стремительном падении рейтинга Зеленского: что происходит

Украинцы приближаются к трем годам полномасштабной войны несколько разочарованы в действиях и подходах президента Владимира Зеленского. Потому далеко не все граждане Украины готовы видеть его своим следующим президентом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному Центром социального мониторинга в Киеве, за его переизбрание на второй срок проголосовали бы только 16%. Опрос также показал, что около 60% склонны считать, что лучше было бы, если бы Зеленский даже не баллотировался на переизбрание.

Авторы материала отмечают, опередившим Зеленского лидером опроса с 27% оказался Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, с июля занимающий должность посла в Великобритании.

"Залужный, которого Зеленский уволил в феврале после слухов о разногласиях по поводу ведения войны, также является наиболее доверенной фигурой Украины, как показал опрос. Хотя он еще открыто не заявлял о каких-либо политических амбициях, его назначении на дипломатическую должность в Лондоне много аналитиков расценили как попытку Зеленского оттеснить его на второй план", — говорится в статье.

Отмечается, что по-прежнему неясно, когда украинцы смогут избрать своего следующего президента. Срок полномочий Зеленского истек в мае, но новые выборы были приостановлены на неопределенный срок в соответствии с военным положением, введенным в начале российского вторжения в 2022 году. Большинство украинцев поддерживают этот шаг, ссылаясь на опасности и логистические проблемы проведения общенационального голосования во время войны.

Существенным фактором, двигающим слухами о выборах в следующем году, является необходимость противостоять российскому нарративу о том, что Зеленский является якобы нелегитимным лидером.

Хотя Зеленский сказал перед своей убедительной победой 2019 года, что не будет баллотироваться на второй срок, он заявил, что примет участие в выборах, если они состоятся в военное время.

Отмечается, что существует опасность, что популярность Зеленского может упасть еще сильнее, если он продолжит следовать предложениям Вашингтона о том, что Украина должна начать отправлять на фронт молодых людей.

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