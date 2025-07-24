Один из ведущих британских обозревателей Оуэн Мэттьюс опубликовал в издании The Telegraph колонку, в которой призывает президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. По мнению автора, сегодня Зеленский стал фактором нестабильности, внутреннего кризиса и проблемой для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своей статье Мэттьюс сначала напоминает, какова была роль Зеленского в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда президент Украины отказался эвакуироваться из Киева, чем вдохновил миллионы граждан и удивил мир. По его словам, вдохновленные Зеленским западные страны присылали Украине ракеты, артиллерию и танки там, где когда-то они предлагали шлемы и бинты.

"Но те времена прошли. Зеленский больше не является частью решения проблемы Украины – он является частью проблемы", — пишет Мэттьюс.

Автор статьи отмечает, что в последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия военного времени для изгнания, расследования и заключения многих ведущих политических оппонентов и критиков.

Однако особое внимание Мэттьюс обращает на недавние действия украинской власти по антикоррупционной инфраструктуре. По его словам, попытки ограничить работу стали заметным сигналом для Запада. Кроме того, это произошло особенно неуместно в момент, когда поддержка Украины в США и Европе начала шататься.

Мэттьюс также приводит пример критики со стороны американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая назвала Зеленского диктатором. Она призвала украинцев "выбросить" президента, считая, что протесты против скандального законопроекта по НАБУ и САП были против Зеленского.

Кроме того, он вспоминает позицию Еврокомиссии, которая заявила об обеспокоенности действиями власти и напомнила, что верховенство права является ключевым условием для вступления Украины в ЕС.

"Зеленский сыграл эпическую роль в спасении своей страны от разрушения. Теперь существует опасность, что он будет подражать своим коррумпированным предшественникам, и он должен уйти в отставку ради Украины", — заключает Мэттьюс.

По его словам, новый президент Украины ознаменовал бы момент перезагрузки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский этого никогда не понимал и "плюнул в лицо гражданскому обществу".

Также "Комментарии" писали, что из-за скандального шага Зеленского ЕС отложил часть помощи для Украины.