На Западе назвали человека, который готовит Зеленскому ключевые решения по Украине

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака очень тесно связана. Андрей Ермак в курсе всех ключевых решений, которые принимаются в Украине. У Зеленского и Ермака есть "ментальная связь". К такому выводу пришли аналитики европейского издания Politico.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Авторы публикации называют Ермака "блестящим психологом", который умеет "читать Зеленского" и предлагать ему готовые решения, зная, что тот не любит вникать в подробности.

Кроме того, акцентируют авторы материала, глава ОП везде имеет своих людей, которые ему обязаны. Среди них верные только ему советники. Некоторые из этих людей, отмечает издание, фигурировали в делах о коррупции, но заместитель Ермака Олег Татаров закрыл эти дела.

Также многие бывшие чиновники жалуются, что были отстранены от должностей из-за конфликтов с главой ОП.

Как следует из материала, Ермак всегда рядом с Зеленским, контролируя атмосферу вокруг.

Politico такж проводит интересную параллель, сравнивая Ермака и Зеленского с дуэтом продюсера и актера, где первый руководит процессами за кулисами, а "бывший телевизионный комик Зеленский выступает в роли звезды".

Один из бывших соратников назвал отношения президента и главы ОП почти телепатическими: "У него есть ментальная связь с Зеленским".

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что эта связь образовалась в подземном тренажерном зале.

"Они всегда проводили время вместе в подвальном тренажерном зале. Именно там они по-настоящему объединились как "друзья по качалке. Ермак приклеился к Зеленскому с момента прибытия на Банковую", — вспоминает она.

Один из бывших министров рассказал, что Ермак имеет чрезвычайно высокие амбиции, и единственное, к чему он на самом деле стремится, — это признание".

"Андрей может быть очаровательным, но им руководит непреодолимое стремление к признанию своего величия", — высказался источник.

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