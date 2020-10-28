На сайте Президента зарегистрирована петиция о закупке вакцины против коронавируса у РФ

На сайте Президента зарегистрирована петиция, автор которой просит приобрести вакцину против коронавируса у Российской Федерации. "Отбросить политику и обратиться к России с просьбой предоставить нашей стране вакцину от коронавируса", — так называется прошение. Далее оно аргументируется тем, что в Украине стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью. Автор подчеркивает, что Министерство здравоохранения не способно справиться с пандемией, как в принципе, ни одной стране мира. Кроме того, он ссылается на слова основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса о том, что, покончить с вирусом может только массовая вакцинация, а у Украины ее пока нет. Поэтому некий Жвания Давид просит Владимира Зеленского обратиться к России с просьбой предоставить нашей стране вакцину от коронавируса, так как уверен, что жизнь жителей Украины важнее любых другие вопросы.

Кроме того, подчеркивает Жвания, "гуманитарное сотрудничество может открыть двери к пониманию наших братских народов — прекратить, наконец, бессмысленную войну на Донбассе, восстановить нормальные отношения, запустить взаимовыгодное экономическое сотрудничество".

Текст петиции вызвал бурную реакцию в соцсетях – некоторые пользователи встали на сторону автора прошения, приводя в пример то, что Украина в свое время отказалась от российской вакцины от кори и бешенства, что повлекло за собой вспышку заболеваний, некоторые обвиняют правительство США, что те, якобы, запрещают нашей стране покупать вакцину от COVID-19 российского производства, но большая часть считают, что на гражданах России сейчас испытывают недоработанный препарат, который в будущем может вызвать побочные явления либо убить.

Ниже приведены некоторые из самых ярких комментариев:

"Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которыми скот колют, миллиграммовыми количествами антигена. Ну типа если подохнет — не страшно, главное, чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть вот это людям. Оказывается, пришло. Мораль. Бешеный скот отправляют на убой, если кто забыл". "Почему вы считаете, что российская вакцина такая ужасная? Именно после отказа от других российских вакцин, и перехода на индийские появилось много побочных эффектов..." "Если бы путятинская вакцина работала то в путинском ГУЛАГе не было бы каждый день +20000 заболевших". "Эта вакцина убьет больше чем ковид".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что изготовитель рассказал об "уникальности" украинской вакцины.





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