На Polymarket настоящий бунт игроков из-за наряда Владимира Зеленского

В костюме ли президент Украины Владимир Зеленский? Это должен быть простой вопрос, но спор относительно ответа разыгрывался между игроками на сайте азартных игр Polymarket. Некоторые утверждают, что на кону в общей сложности 210 миллионов долларов, и им было отказано в законном выигрыше. Об этом сообщает Wired .

На Polymarket настоящий бунт игроков из-за костюма Владимира Зеленского

Polymarket – это платформа, которая позволяет пользователям делать ставки на криптовалюту, делая ставки на результат определенного события, начиная от спортивных игр и выборов и заканчивая нишевыми ставками на результаты кассовых сборов в фильмах. Каждый отдельный рынок прогнозов представлен как бинарный вопрос. В этом случае: "Наденет Зеленский костюм до июля?"

После вторжения России в Украину в 2022 году Зеленский пообещал носить только военную форму в знак солидарности с солдатами на передовой. Выбор стиля одежды украинского лидера с тех пор стал предметом внимания СМИ, а в некоторых кругах его критиковали как неуважительный, особенно после горячей встречи с президентом США Дональдом Трампом в марте.

25 июня Зеленского сфотографировали на ужине перед саммитом НАТО в черном пиджаке, рубашке и брюках с деталями в военном стиле, многочисленные новостные издания, в частности BBC и New York Post, описали как костюм. В публикациях на связанном с Polymarket аккаунте X и на национальной странице Украины в Instagram его даже называли костюмом. Однако ставка на Polymarket может быть решена обратно, что приведет к возмущению среди тех, кто может потерять свою ставку.

Разногласие частично обусловлено спором по определению костюма. "Он отвечает техническому определению", – говорит WIRED эксперт по мужской одежде Дерек Гай. "Я также признаю, что большинство людей не считают это костюмом".

Более того, эта ставка стала испытанием эффективности и надежности модели Polymarket для краудсорсинга правдивости.

Ставка с запросом "Наденет ли Зеленский костюм до июля?" появилась на платформе еще 22 мая. Условия предполагали, что результат будет "да", если Зеленского зафиксируют в костюме на фото или видео, подтвержденном "надежными источниками". На саммите НАТО в июне Зеленский действительно появился в формальном наряде, однако дискуссия разгорелась вокруг того, можно ли считать его одежду именно костюмом.

Несмотря на первоначальную фиксацию результата как да, пользователи, которые ставили на нет, массово обжаловали решение. Дело передали в UMA — децентрализованную систему разрешения споров, декларирующую себя как "машина правды". Однако сообщество поставило под сомнение объективность системы, отметив, что крупные игроки UMA могут иметь конфликт интересов, делая ставки на Polymarket параллельно с голосованием по спору.

Ожидается, что окончательное решение о ставке о костюме будет принято в ближайшее время. Сейчас большинство участников считает, что результат будет признан "нет", то есть это не классический костюм. Независимо от финального результата, инцидент нанес существенный удар по репутации Polymarket как платформе, стремящейся выступать "арбитром истины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава украинского государства Владимир Зеленский для саммита стран НАТО в Гааге впервые за всю войну избрал классическую одежду вместо цветов хаки.