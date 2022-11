Известный американский телеведущий, комик и кинопродюсер Дэвид Леттерман не так давно побывал в Киеве и лично пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На Netflix появится интервью Дэвида Леттермана с Владимиром Зеленским

Как оказалось, глава государства станет новым участником популярного шоу под названием "Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом" (My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman). Об этом сообщается на официальных страницах стримингового сервиса Netflix в соцсетях.

Сообщается, что Леттерман взял у Владимира Зеленского обширное интервью, которое ляжет в основу "отдельного специального фильма". Показывать эпизод с президентом Украины будут на стриминговом сервисе Netflix.





Интересно, что глава государства станет первым в истории этого шоу действующим президентом, у которого ведущий будет брать интервью.

"Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом" (My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman) является достаточно популярным проектом, который выходит на экраны уже четыре сезона подряд начиная с 2018 года.

За это время к Леттерману в гости успели прийти голливудские актеры Роберт Дауни-младший, Джордж Клуни и Уилл Смит, рэпер Jay-Z, певица Lizzo, звезда реалити Ким Кардашьян, телеведущая Эллен ДеДженерес и многие другие.

Обычно каждый новый эпизод выходит один раз в месяц и представляет собой детальное интервью между опытным ведущим и приглашенным гостем. Серии снимают как в студии, так и за ее пределами. Интервью с Владимиром Зеленским, судя по появившимся в соцсетях снимкам, было записано на одной из станций киевского метрополитена.

