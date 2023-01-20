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Мы должны выжить: Зеленский снова просит Берлин перестать блокировать передачу танков

Владимир Зеленский упрекнул Германию за танки, заявив, что сейчас не время торговаться, а время выживать

сегодня, 11:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский публично упрекнул руководство Германии из-за затягивания решения по поставкам танков Leopard 2. Украинский лидер заявил, что сейчас не время торговаться. Как передает портал "Комментарии", свой призыв глава украинского государства озвучил в интервью немецкому телеканалу "ARD".

Мы должны выжить: Зеленский снова просит Берлин перестать блокировать передачу танков

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, что ему лично непонятна позиция Германии в военных поставках ориентироваться на другие страны, в первую очередь, на США.

"Сейчас не время торговаться, а время выживать. Мы должны выжить", — заявил президент Украины.

При этом Зеленский отметил, что, пока Запад намерен полгода обсуждать поставки танков, в Украине в это время будут умирать люди. Зеленский добавил, что Украина не собирается использовать танки для вторжения на территорию РФ, а только для обороны.

По словам Владимира Зеленского, Берлин и другие союзники Украины могут быть уверены, что танки Leopard не будут ездить по России. Они нужны Украине лишь для обороны.

В то же время Зеленский поблагодарил Германию и канцлера Олафа Шольца, ведь Украина уже получила "очень хороший пакет поддержки". Президент надеется на усиление военной помощи от партнеров для усиления противовоздушной обороны.

"Хотелось бы, чтобы Россия не контролировала наше воздушное пространство", — добавил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что он не видит возможности сесть за стол переговоров с Россией на данном этапе. Он заявил, что для этого РФ должна вывести войска, а также напомнил о выплате компенсаций за нанесенный ущерб.

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Источник: https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTdhZDBlZGIwLWYyOWItNDQ4ZS04Mjg4LWNmZjJjMjZjOTQ5NQ
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